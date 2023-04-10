Футболисты владимирского Торпедо и Мурома синхронно обыграли соперников. Команды тридцать...

Футболисты владимирского "Торпедо" и "Мурома" синхронно обыграли соперников.Команды тридцать третьего региона синхронно одержали победы по втором туре весенней стадии первенства России по футболу.Владимирское"Торпедо" в первом домашнем матче весны одолело "Балтику - БФУ". Единственный мяч на двадцать девятой минуте забил Максим Нестеров. После двух стартовых побед, с четырнадцатью очками черно-белые поднимаются на седьмую строчку турнирной таблицы.Александр Горбачев, главный тренер ФК "Торпедо" (Владимир):- Во-первых , с победой болельщиков, с победой команду, клуб, футболистов. Всегда приятно, когда побеждаешь- пусть будет тяжело. не так красиво играли, как хотелось бы. Но победа есть победа. Игра была очень важна в плане турнирной таблицы- у нс маловато очков и эту игру надо было как-то перенести. Потому что из основного состава не было четверых.Это очень больно ударило по игре.Футбольный клуб "Муром" дома обыграл "Луки-Энергию". Так же со счетом один- ноль. Автор гола Максим Вотинов. По итогам тура, команда с берегов Оки с двадцатью двумя очками расположилась на третьей строчке. Отрыв от идущего на втором месте ивановского Текстильщика четыре очка, а возглавляет таблицу "Ленинградец"- у них двадцать девять очков. В субботу Владимирское Торпедо отправится в гости к "Зоркому" из Красногорска, а в воскресенье "Муром" сыграет с питерской "Звездой".