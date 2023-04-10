Из Владимирской области отправили новый автотранспорт в зону СВО. Еще две машины УАЗ направят...

Из Владимирской области отправили новый автотранспорт в зону СВО.Еще две машины УАЗ направят нашим защитникам в зону СВО. Это часть гуманитарного груза, собранного в рамках проекта Народного фронта "Все для победы!". Со всей страны на передовую отправят более 200 единиц техники. Перед отправкой машины осмотрел губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Направили большое количество и материальной помощи и техники, которая помогала и вот в сложный зимней период, период распутицы когда действительно не все машины могут проехать вообще в зону боевых действий.Одну машину передала электросетевая компания. Специалисты привели ее в порядок, она прошла полный ремонт. Дополнительно ее оборудовали специально сваренной печью, а также положили запасные колеса. Другой УАЗ предоставил Айтуган Текегалиев, предприниматель, координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" во Владимирской области и эксперт ОНФ Алексей Мокеев. У модели бронИрована задняя дверь. Оба автомобиля в идеальном состоянии, подготовкой техники занимались специалисты ДСУ-3.Наталья Палаткина, сопредседатель владимирского отделения "Народного фронта":- Наши машины будут получать именно наши части, в которых владимирские наши бойцы и сразу же много машин придет для того чтобы достигнуть главного, нашей победы!