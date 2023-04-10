Передача машин состоялась возле здания Белого дома.

Два УАЗика из Владимирской области отправлены в зону СВО в составе «Автопоезда». Передача машин состоялась возле здания Белого дома.«За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви. Постоянно на контакте с нашими ребятами. Продолжаем поставлять и технику, которая может работать на бездорожье», – подчеркнул Александр Авдеев.Автомобили прошли техническое обслуживание и подготовку. Один УАЗ передала компания «Объединённые региональные электрические сети». Второй - предоставили руководитель сельхозпредприятия Айтуган Текегалиев и заместитель генерального директора НКО «Фонд энергосбережения и экологической безопасности», эксперт ОНФ Алексей Мокеев.Всего на передовую из 33-го региона доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники.