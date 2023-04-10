Еще одна серьезная авария произошла в Вязниковском районе. «Форд Фиеста» врезалась в отбойник на 270-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». За рулем находилась 48-летняя женщина, с ней ехал

Еще одна серьезная авария произошла в Вязниковском районе. «Форд Фиеста» врезалась в отбойник на 270-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». За рулем находилась 48-летняя женщина, с ней ехал 11-летний пассажир. Госавтоинспекторы зафиксировали ДТП 9 апреля около 17 часов. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Форд Фиеста» женщина 1975 года рождения, двигаясь по