На пожаре во Владимире не удалось спасти человека. Накануне в 6 часов 51 минуту поступил сигнал о...

На пожаре во Владимире не удалось спасти человека.Накануне в 6 часов 51 минуту поступил сигнал о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома во Владимире на улице Комиссарова.Наблюдалось задымление в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. В ней был обнаружен погибший мужчина. Пожар оперативно ликвидирован, его площадь составила всего два квадратных метра – пострадали постельные принадлежности, сообщила пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.Установлено, мужчина проживал один. Пожар обнаружили соседи, которые без промедления сообщили в МЧС, но, он уже успел надышаться угарным газом.По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное курение погибшего.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области