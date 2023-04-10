На пожаре во Владимире не удалось спасти человека.
Накануне в 6 часов 51 минуту поступил сигнал о...
На пожаре во Владимире не удалось спасти человека.
Накануне в 6 часов 51 минуту поступил сигнал о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома во Владимире на улице Комиссарова.
Наблюдалось задымление в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. В ней был обнаружен погибший мужчина. Пожар оперативно ликвидирован, его площадь составила всего два квадратных метра – пострадали постельные принадлежности, сообщила пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.
Установлено, мужчина проживал один. Пожар обнаружили соседи, которые без промедления сообщили в МЧС, но, он уже успел надышаться угарным газом.
По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное курение погибшего.
Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области