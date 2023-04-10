Народные приметы: 11 апреля. Как в праздник Берещенье укрепить связь двух влюбленных...

Народные приметы: 11 апреля. Как в праздник Берещенье укрепить связь двух влюбленных сердец?Традиционно 11 апреля на Руси праздновали Берещенье. Березу называли деревом жизни. И люди верили в ее волшебные свойства.С приходом христианства появилась и другая причина для любви к этому дереву: Богородица и младенец Иисус пряталась от непогоды именно под березой.Что можно делать 11 апреля в праздник Берещенье?Просить помощи у берёзы в её праздник можно, однако лишь по одному важному вопросу. В народе верили, что жадного человека, который хочет всего и сразу, берёза может наказать.Если ребёнок заболел, его можно хлестнуть (как в бане) берёзовым прутиком. По поверьям, хворь в этом случае уйдёт прочь.Берёзовый сок, собранный в этот день, укрепит здоровье и придаст сил.Если взять берёзовую веточку и воткнуть её в крышу дома, она будет оберегать жилище от молнии.Наши предки верили, что если в этот день паре подойти к берёзе с какой-либо ёмкостью, выпить сок и закапать её (ёмкость) тут же, то это гарантирует крепкую связь двух сердец.Что нельзя делать 11 апреля в праздник Берещенье?Нельзя готовить много блюд, это может лишить хозяйку сил и здоровья.В 2023 году 11 апреля — второй день Страстной седмицы, поэтому нельзя развлекаться, громко веселиться и петь.Нельзя сидеть и отдыхать у плакучей ивы. В этот день в мир приходят души умерших, чтобы встретить весну. Собираются они как раз у плакучих ив. После такого духи могут являться, особенно во снах.Нельзя мочить ноги в водоёмах. Верили, что русалки в это время сердитые, могут и за ногу схватить, утащить в морское царство.Нельзя девушкам вплетать белые ленты, потому что это цвет берёзы. В ином случае можно и вовсе лишиться волос.Народные приметы на 11 апреляГалки собираются в стаи и летают — дождь предчувствуют.Заметили, что сороки строят гнёзда на нижних ветках деревьев — грозовое лето.Чибис летит низко над землёй — погода будет сухая, без осадков.Сок из берёзы течёт обильно и быстро — летом ожидается много дождей.Лебеди строят гнёзда высоко — летом будет много воды.Если берёза опушилась быстрее ольхи, то лето предстоит сухое, а если наоборот — мокрое.Гром — к похолоданию.Много лебедей плавает — тёплая весна.Увидеть белую птицу — к удаче.Фото: pxfuel.com