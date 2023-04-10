Обзор владимирских соцсетей: Ямы вместо дороги и лиса на рыбалке. От лайка до репоста. Чем...

Обзор владимирских соцсетей: Ямы вместо дороги и лиса на рыбалке.От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Чем делились пользователи? Что обсуждали? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово Марии Платанюк.Фронтовые будни, мастер-класс по латанию ям, кратеры на трассе, лиса-рыбачка и козёл в упряжке. Самые яркие сетевые кадры- в одном обзоре прямо сейчас.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в Телеграм. Будем вместе в эфире и онлайн. До встречи!