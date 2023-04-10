Первые укусы клещей зафиксированы во Владимирской области. Одного сняли с ребенка еще в конце...

Первые укусы клещей зафиксированы во Владимирской области.Одного сняли с ребенка еще в конце марта в Гусь-Хрустальном, второго - с годовалого малыша во Владимире.В региональном Роспотребнадзоре напоминают, в таких случаях нужно обращаться к врачу. Во-первых потому что попытка снять клеща с тела может не увенчаться успехом, а во-вторых, членистоногий может быть переносчиком опасного заболевания. В первую очередь - вирусного энцефалита. Возбудитель выявляется в лабораторных условиях. Пока таких диагнозов в регионе не зафиксировано, но Владимирская область - в кольце врага.Очаги клещевого энцефалита выявлены в Подмосковье, Ивановской, Ярославской, Костромской областях.