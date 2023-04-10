Погода порадует жителей Владимирской области настоящим весенним теплом. Если завтра (11 апреля)...

Погода порадует жителей Владимирской области настоящим весенним теплом.Если завтра (11 апреля) ожидается до +13°C тепла днём, ветер юго-западный до 2,9 м/с, то уже в среду (12 апреля) готовим лёгкую одежду — синоптики обещают +16°C. Ветер восточный до 1,8 м/с. Об этом информируют специалисты «World Weather» и Gismeteo.11 апреля ближе к вечеру температура опустится до +6°C, прогнозируется атмосферное давление — 752 мм.рт.ст. Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Средняя геомагнитная активность.12 апреля ночью произойдёт температурный скачок до +2°C (без заморозков), а вот утром воздух вновь прогреется до +12°C. И уже ближе к обеду нас ожидает настоящее тепло — до +16°C по области.Автор фото: Ирина ВолодинаОсадки не прогнозируются, да и вся неделя обещает быть тёплой и по-настоящему весенней!Народный прогноз погоды на 11 апреля: если к этому времени «опушилась» березка - лето будет засушливым, а если зазеленела ольха — июнь, июль и август будут дождливыми.Автор фотографий: Ирина Володина, Владимирская область