Погода порадует жителей Владимирской области настоящим весенним теплом.
Если завтра (11 апреля)...
Погода порадует жителей Владимирской области настоящим весенним теплом.
Если завтра (11 апреля) ожидается до +13°C тепла днём, ветер юго-западный до 2,9 м/с, то уже в среду (12 апреля) готовим лёгкую одежду — синоптики обещают +16°C. Ветер восточный до 1,8 м/с. Об этом информируют специалисты «World Weather» и Gismeteo.
11 апреля ближе к вечеру температура опустится до +6°C, прогнозируется атмосферное давление — 752 мм.рт.ст. Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Средняя геомагнитная активность.
12 апреля ночью произойдёт температурный скачок до +2°C (без заморозков), а вот утром воздух вновь прогреется до +12°C. И уже ближе к обеду нас ожидает настоящее тепло — до +16°C по области.
Автор фото: Ирина Володина
Осадки не прогнозируются, да и вся неделя обещает быть тёплой и по-настоящему весенней!
Народный прогноз погоды на 11 апреля: если к этому времени «опушилась» березка - лето будет засушливым, а если зазеленела ольха — июнь, июль и август будут дождливыми.
Автор фотографий: Ирина Володина, Владимирская область