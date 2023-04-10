Гидропост на реке Клязьма в г. Собинка показывает прилив на 3 см в сутки в среднем.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Собинского района, в деревнях Юрино и Чижово вода спала, наблюдение в этих населенных пунктах снято. А вот в Собинке половодку переживают жители Сокольников, Больших и Малых.Гидропост на реке Клязьма в г. Собинка показывает прилив на 3 см в сутки в среднем.В Малых Сокольниках разлилось озеро Удайское в пойме Клязьмы и подтопило на 20-30 см 12 приусадебных участков на ул. Береговая. Но угрозы домам нет, транспортное сообщение не нарушено. Затруднений проезда служб экстренного реагирования тоже нет. В Большие Сокольники переполнилось талой водой озеро Кашкино. Вместе с ним на ул. Клязьменская «поплыли» 10 приусадебных участков с тыльной стороны огородов. Площадь подтопления 240 х 20 м, глубина до 30 см. Жители не паникуют, так как угрозы их домам нет. Инструктаж с ними проведен.В этом году в Больших Сокольниках вода перелилась на дорожное полотно. Длина затопления 120 м, глубина брода до 45 см. Но дорожное сообщение не нарушено, затруднений проезда служб экстренного реагирования нет. Вдоль дороги выставлены вешки и организована переправа населения автомобилями УАЗ и ТОЙОТА 4х4. Перевозка людей осуществляется утром, в обед и вечером.Внимание!В случае поднятия уровня воды до критической отметки будет организована лодочная переправа. Дежурный тел.: 8-920-909-04-52.