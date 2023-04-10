19 и 20 апреля 2023 года «Ростелеком» проведет масштабную конференцию по управлению данными DataTalks 4.0, где ведущие российские эксперты поделятся практическим опытом управления данными и обсудят

19 и 20 апреля 2023 года «Ростелеком» проведет масштабную конференцию по управлению данными DataTalks 4.0, где ведущие российские эксперты поделятся практическим опытом управления данными и обсудят актуальные вопросы. В мероприятии примут участие представители компаний Axenix, HFLabs, Tele2, ВТБ, DIS-Group и другие. DataTalks — это площадка для обмена знаниями про работу с данными, которые полезны любому