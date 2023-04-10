Пресс-служба МЧС России по Владимирской области прокомментировала ситуацию с пожаром у «Дома...

Пресс-служба МЧС России по Владимирской области прокомментировала ситуацию с пожаром у «Дома северной собаки».В редакцию ГТРК «Владимир» и социальные сети стали приходить сообщения о том, что «пытаются уничтожить частную землю, где проживают 250 брошенных собак» («Дом Северной Собаки»), а также, якобы, запрете (для пожарных) заезжать на поле и тушить горящую траву.Напомним, в минувшие выходные загорелась трава возле приюта для животных в Петушинском районе. Есть жалобы, что пожарные недостаточно быстро отреагировали. А также, что сотрудникам приюта пришлось самостоятельно тушить огонь:«В этом году полыхнуло так, что дошло до стен вольеров и ручной ров не спас никак! Пожарные приехали минут через 40 после вызова и стояли, смотрели, как мы тушим. Мотивируя это тем, что им запрещено заезжать в поле. Хотя по нашему участку идёт дорога и наши легковые машины по ней ездят...»ГУ МЧС России по Владимирской области дало официальное разъяснение по данному вопросу.Как сообщает пресс-служба, 9 апреля в 14:14 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре сухой травы у деревни Аксёново Петушинского района.Из-за тёплой сухой погоды и несоблюдением жителями региона правил пожарной безопасности, на территории области за сутки происходит более 20 случаев загорания сухой растительности.Пресс-служба поясняет:«Подразделения МЧС России не предназначены для ликвидации ландшафтых пожаров, задача наших пожарных - ликвидация пожаров в зданиях, защита жизни и здоровья людей. В соответствии с законодательством тушением ландшафтых пожаров должны заниматься собственники земель. Тем не менее, из-за того, что собственники не выполняют свои обязанности, сотрудники МЧС вынуждены выезжать для ликвидации палов сухой растительности, чтобы предотвратить распространение огня на большие площади и не допустить угрозы населённым пунктам. Так было и в данном случае...»Известно, что в итоге пожар ликвидировали в 15.30 на площади 1,5 гектара. И не было допущено распространение огня на населённый пункт.Главное управление МЧС России по Владимирской области поясняет, что тактика тушения ландшафтных пожаров отличается от принципа тушения зданий и сооружений.Специалисты призывают жителей региона не поджигать сухую траву и не разводить открытый огонь на природе, поскольку такие действия часто приводят к крупным пожарам. В результате создаётся угроза населённым пунктам, жизни и здоровью людей.На заметку:За поджигание травы может грозить штраф до 15 000 рублей.Фото: pxfuel.com, а также кадры из официального сообщества ВКонтакте «Дом северной собаки»