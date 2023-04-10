Реакция сына Яны Рудковской оказалась непредсказуемой.

Реакция сына Яны Рудковской оказалась непредсказуемой.В 2009 годупродюсер Яна Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. По началу ихроман называли пиаром — вместе они работали над номером Димы Билана. Однако,спустя 14 лет брака пара продолжает держаться друг за друга.В союзе на светпоявились двое сыновей. Старшему Саше, более известному как Гном Гномыч, уже 10лет, а младшему Арсению почти три года. Пара не скрывает, что младший наследникпоявился на свет благодаря суррогатной маме. Более того, пара планируетповторить счастливый опыт.Журналистамудалось поймать момент, когда радостная Яна Рудковская показала круглый живот,в том числе и своему сыну. Они с Евгением планируют родить дочь. Правда,животик звезды в этом не участвует, а на свет малышка может появится, как и Арсений,через ЭКО.Услышав новости осестренке, юный Гном Гномыч вышел из себя. Старшему сыну не понравились такиеновости. А Яне Рудковской не понравилась реакция сына."Сестренкаскоро будет, обещаю!" — мягко, но решительно заявила она Гномычу.В конце прошлогогода Рудковская поделилась неудачным опытом ЭКО. Пара уже ждала ребенка, однакобеременность прервалась. Хорошо, что для новой попытки у пары нет никакихограничений.