Разлив у храма Покрова на Нерли во Владимирской области вновь поражает своей красотой. Апрельский...

Разлив у храма Покрова на Нерли во Владимирской области вновь поражает своей красотой.Апрельский маршрут к храму Покрова на Нерли бьёт все рекорды. На реке на этой неделе - пик половодья. Сейчас к всемирно известному памятнику архитектуры можно добраться только по воде. В путешествие по Нерли отправилась и наша съёмочная группа. Слово- Марии Платанюк.Церковь Покрова как стройная белая лебедь парит над зеркалом воды с оттенком лазури. Так похожей на краски Рублёва.Палитру дополняют апрельское небо и солнечные блики. Шедевр белокаменного зодчества древней Руси- точка притяжения всесезонная. Но разлив ещё больше оттеняет совершенство архитектурной жемчужины Владимиро-Суздальской земли. У причала- десятки желающих отправиться в путь по воде.Весенняя Нерль, заключив в объятья храм Покрова, практически превратила насыпь в остров. Маршрут к памятнику архитектуры 12-ого столетия бьёт все рекорды. Церковь из белого камня в честь Покрова Пресвятой Богородицы была выстроена князем Андреем Боголюбским в 1165-ом. В память о сыне Изяславе. В разлив с Нерли можно оценить самые красивые видовые точки храма - с разных сторон света. Проплыть мимо Поклонного креста, увидеть слияние Нерли и Клязьмы, запечатлеть панораму на Боголюбово.Мария Платанюк:- Сейчас Нерль возле всемирно известного храма Покрова поднялась примерно на 4 метра. Это чуть больше, чем в 2022-ом. Под толщей воды скрыты дорога к храму и заповедный луг. Вода покрыла его примерно на 80 процентов. Кое-где видны островки суши. А вот пиком половодья в этих исторических местах считают год 2013-ый. Тогда Нерль поднялась на 5 метров 20 сантиметров.До церкви Покрова сегодня добралась и семья Штангаровых. Вместе с друзьями. Для многих людей Покрова на Нерли- то самое место, где мысли приходят в порядок. Где появляются силы- и физические, и духовные. Молитва здесь звучит, как и много веков назад. В церкви Покрова проходят богослужения. Храм- подворье Богородице-Рождественского монастыря.Нина Штангарова, турист (г. Москва):- Эмоции просто чудесные, нас покатали на лодке, очень нравится это место. Чувствую спокойствие, счастье и приход весны.Оксана Штангарова, турист:- Спокойно, хорошо, умиротворённо, благостно, чудесно.Матвей Акимов, турист:- Мне здесь нравится очень. Потому что здесь спокойно, красиво и я здесь люблю гулять.Благодаря разливу, "тёплый" сезон немногим раньше открыли любители водных видов спорта. Сейчас каяки и сапборды скользят по Нерли ежедневно. К "месту силы" вместе с сестрой Натальей (вся семья любит активный отдых) отправился и Алексей Пиголкин. Весеннюю Нерль покоряют на сапах.Анатолий Пиголкин:- Поэтами всё сказано, по-моему. Очень красиво. У меня сына крестили в этом храме 23 года назад. Нам место это притягательное.Наталья Яшина:- Когда ты проплываешь над брусчаткой, под тобой эта брусчатка. А когда-то ты ходил по ней пешком. Замечательно. Эмоции переполняют.Время в окрестностях Боголюбова словно замедляет свой бег. Те, кто уже побывал у храма Покрова во время половодья советуют: торопитесь! Увидеть и услышать гармонию небесного и земного, природы и наследия в эти удивительные дни.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".