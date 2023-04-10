За неделю с 3 по 9 апреля в больницы Владимирской области обратились 9 жителей региона, пострадавших от клещей, среди них 5 детей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю с 3 по 9 апреля в больницы Владимирской области обратились 9 жителей региона, пострадавших от клещей, среди них 5 детей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Всего с 25 марта в больницы региона обратились 11 человек со случаями присасывания клеща: Владимир – 3 случая, Гусь-Хрустальный, Ковровский районы – 2 случая, Гороховецкий, Муромский,