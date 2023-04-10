Планируемая дата выхода картины неизвестна.

Создатели фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Об этом журналистам сообщил народный артист России Сергей Гармаш в понедельник."Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.В воскресенье в Геническе Херсонской области прошел показ фильма "Чебурашка", который посетил Сергей Гармаш. Артист выступил перед зрителями, большую часть из которых составляли дети, со вступительным словом.Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.