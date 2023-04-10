Смотрите Вести в 14.30: Медикам на селе помогают студенты. Медицинская подмога. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Медикам на селе помогают студенты.Медицинская подмога.- Студенты-волонтеры помогают сельским медикам в Камешковском районе. С какими проблемами сталкиваются врачи и фельдшеры в ГатИхе?Белая лебедь.- На лодках, на сапах. В одиночку и семьями. Каким увидели разлив у Покрова на Нерли гости и жители Владимирской области?Скупой рыцарь.- Мрачная семейная драма, в которой нет ни одного женского персонажа. Оперой Рахманинова на стихи Пушкина закрылся пятый Танеевский фестиваль.