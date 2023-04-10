Смотрите Вести в 9 утра: Расскажем о коварных растениях, которые нас окружают.
Опаздывающая...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Расскажем о коварных растениях, которые нас окружают.
Опаздывающая школа.
Областная прокуратура выясняет, почему процесс строительства школы в Гусь-Хрустальном запаздывает. Уже больше, чем на месяц...
Реновация "Вечного огня".
Во Владимире обновляют мемориал у Вечного огня. На очереди обустройство всей Площади Победы- какой она станет?
Зеленая угроза.
И почему Рубенс Пил с геранью? Расскажем о коварных растениях, которые нас окружают.