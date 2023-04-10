Координаторы оказывают людям адресную поддержку.

Координаторы оказывают людям адресную поддержку.Сервис "Социальная помощь в больницах" начал работать в 2021 году. За полтора года удалось помочь почти 76 тысячам человек, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что люди просят найти родственников, помочь с оформлением документов, договориться об уходе на дому и многое другое."Всем, особенно одиноким и пожилым, пациентам после тяжелых операций, людям с ограниченными возможностями здоровья, важно знать, что даже если рядом нет близких, им всегда есть к кому обратиться и на кого положиться", – подчеркнул Собянин.Социальными услугами в учреждениях здравоохранения Москвы воспользовались более 30 тысяч человек. Около 10 тысяч пациентов получили консультации по организации соцпомощи.Специалисты оказали психологическую помощь более чем 43 тысячам человек. Около 200 обратившихся разместили в социальных стационарах.Мэр столицы ранее проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Такие пациенты получают индивидуальную программу наблюдения, что позволяет снизить или отсрочить тяжелые проявления заболевания.