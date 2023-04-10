Поэт предрек страшный конец уехавшим

Поэт предрек страшный конец уехавшимПосле событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.Но все эти сбежавшие деятели культуры и искусства очень огорчили патриоты свой Родины Илью Рахмиэлевича Резника. "Я испытываю глубочайшее сожаление и разочарование в этих людях, которых я любил, с которыми мы прошли огромный путь сотворчества", – вздыхает он.Действительно, для той же Аллы Пугачевой поэт написал более 40 шлягеров. Среди самых известных композиций – "Куда все уходят", "Просто", "Без меня", "Возвращение", "Старинные часы", "Скупимся на любовь", "Усталость, "Звездное лето", "Цыганский хор", "Когда я уйду", "А ты не знал", "Поздно"."У меня есть песня, которая называется "Не отрекайся от страны", – продолжает Резник. – И в ней отражена моя позиция. У них (уехавших) другая позиция… Кто-то просто совершил ошибку, а кто-то потянулся за материальными благами…"По убеждению поэта, покинувших Отечество ждет печальная участь. Ибо за границей они никому не нужны! "Я думаю, что многие пожалеют о том, что так поступили. Потому что творческому человеку за границей делать нечего абсолютно. Ну вот дадут они концерт или серию концертов там. Но потом это ведь все кончится. И будет у них тоже разочарование в том, как все обернулось. И будет ностальгия. Потому что свою землю нельзя покидать, что бы ни случилось", – уверен Илья Резник.