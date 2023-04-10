Также злостного нарушителя приговорили к 360 часм обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

Приговором суда у жителя Владимира конфискован автомобиль «ВАЗ 21114» за неоднократное управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом сообщают в прокуратуре Владимирской области.Ранее мужчину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Тогда он отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года.В январе 2023 года осужденный снова сел за руль в нетрезвом виде. Нарушителя остановили инспекторы ДПС у дома № 11 по улице Михалькова микрорайона Юрьевец.В этот раз суд приговорил лихача к 360 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Кроме того, «четырнадцатая» злостного нарушителя конфискована в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.