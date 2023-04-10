Тяжелая утрата.

Тяжелая утрата.Легендарная шведская поп-группа ABBA является одним из самых успешных музыкальных коллективов за всю историю. Ее творчеством до сих пор восхищаются миллионы фанатов по всему миру. Однако сегодня они скорбят из-за ухода любимой звезды.Как сообщает телеканал "", ушел из жизни гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Ему было 70 лет. По данным , шведского музыканта не стало в минувшую пятницу, 7 апреля. Причиной смерти является рак.Знаменитый гитарист присоединился к музыкальному коллективу в 1974 году. Лассе Велландер принял участие в записи всех восьми альбомов группы ABBA и гастролировал с ней по миру, уточняет .со ссылкой на родственников музыканта отмечает, что об онкологии артиста стало известно недавно и рак быстро одержал над ним верх. Гитарист группы ABBA скончался, находясь в окружении близких.