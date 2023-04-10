Ожидается, что нововведение позволит докторам оперативнее получать сведения о пациенте.

В больницах Владимирской области хотят ввести единый цифровой контур. Об этом рассказал министр здравоохранения Артем Осипов.У каждого пациента появится электронный профиль, который будет аналогом амбулаторной карты. В него внесут информацию обо всех противопоказаниях, анализах, назначениях врача и данные о посещении медучреждений. Носить при себе медицинские документы и карту в бумажном виде будет необязательно.Ожидается, что нововведение позволит докторам оперативнее получать сведения о пациенте.