В городе Камешково наградили двух учеников, которые помогли задержать наркоторговца. Как сообщает...

В городе Камешково наградили двух учеников, которые помогли задержать наркоторговца.Как сообщает пресс-центр прокуратуры Владимирской области, совсем недавно — в марте текущего года 27-летний житель Камешково, находясь на пирсе у пожарного водоёма, подошёл к мальчикам и стал предлагать каннабис (марихуану).Ребята не согласились и не растерялись. Мальчики оперативно сообщили о данном факте в службу «112».Благодаря оперативной реакции удалось задержать преступника по «горячим следам».В настоящее время в отношении мужчины расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств») и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним»).Прокурор Камешковского района Владимир Мановец, его заместитель Дмитрий Фещенко встретились с учащимися школы № 3 города Камешково и торжественно наградили ребят грамотами, а также памятными подарками.Злоумышленник, предлагавший наркотик, заключён под стражу.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области