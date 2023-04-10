В городе Струнино ранним утром загорелся жилой дом в частном секторе. 10 апреля (в 5:50 утра)...

В городе Струнино ранним утром загорелся жилой дом в частном секторе.10 апреля (в 5:50 утра) поступило сообщение о пожаре в частном секторе (на улице Совхозной, дом №17).Спасательные подразделения оперативно выехали на место.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение крыши жилого дома. Существовала угроза распространения огня на всё строение. К счастью, пожарные не допустили этого.Специалисты оперативно ликвидировали горение на площади 119 кв. м. Информации о погибших или пострадавших нет.Сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава от МЧС, а также 1 единица техники и 2 человека от ПЧ «Карабаново».Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара в частном секторе.Напоминаем, в случае возгорания следует незамедлительно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области