В Гороховецком районе прошел Депутатский день. В программе рабочей поездки - осмотр ФАПа и...

В Гороховецком районе прошел "Депутатский день".В программе рабочей поездки - осмотр ФАПа и средней школы в поселке Галицы, которая сейчас на ремонте. Подробности в нашем следующем сюжете.Новый галицкий ФАП был построен по нацпроекту «Здравоохранение». Теперь жители поселка могут получить здесь первую помощь и купить лекарства.Юлия Лимина, заведующая галицким ФАПом:- У нас теперь здесь есть аптека, нам открыли ее – слава Богу, лекарства полностью закупает ЦРБ, мы теперь здесь реализуем лекарственные средства. Раньше было сложновато, людям приходилось ездить, либо по заявкам я ездила: покупала и им потом развозила по домам либо они сюда приходили.В Галицах также есть детский сад, сельский дом культуры и средняя школа. Она сейчас на капитальном ремонте. А детям пока приходится учиться в две смены в деревне Великово, там находится филиал галицкого учебного заведенияВладимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- К сожалению, работы ведутся не так быстро как хотелось бы. Несколько раз срывались сроки уже. Но мы сегодня пообщались с подрядчиком, и он нам пообещал, что к 15 мая весь объем работ будет полностью завершен,По традиции, выездной Депутатский день в Гороховецком районе завершился встречей гостей с местным активом. Спикер облпарламента, Владимир Киселев ответил на вопросы и сам поинтересовался, каким жители видят Гороховецкий район в ближайшей перспективе. Еще в 2020 году фракция «Единой России» в Заксобрании впервые устроила масштабный опрос жителей, чтобы с их помощью определить приоритеты в бюджетных расходах. Сейчас это часть большой комплексной Программы развития региона.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Нужно обязательно собрать вот с самых начал: с села, с района и города, то, что хотят видеть жители в первую очередь, что их больше всего волнует и эти приоритеты рассмотреть.В Гороховецком районе в ближайшие годы будут газифицированы 6 деревень, планируется модернизация коммунальных сетей, переселение из аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, а также многое другое.Федор Лалакин, Вести Владимир.