В Гусь-Хрустальном открылась выставка «Гимн стеклу». Она посвящена 40-летию Музея Хрусталя им. Мальцовых.

В Гусь-Хрустальном открылась выставка «Гимн стеклу». Она посвящена 40-летию Музея Хрусталя им. Мальцовых.Выставку организовал Владимиро-Суздальский музей заповедник. Экспозиции посвящены истории развития стекольного дела в России.«Прекрасны и неподражаемы работы хрустальных мастеров. Они поражают художественной выдумкой и цветом. Казалось бы, эпоха некогда модного хрусталя ушла в историю. Но нет. Современные гусевские художники создают все новые и новые работы в духе сегодняшнего стиля и моды. Я знаю, что многие мои друзья, депутаты Госдумы с удовольствием приобретают для себя наш гусевской бренд - изделия из хрусталя. Рекомендую вам сходить, полюбоваться уникальными работами, вспомнить нашу историю», - написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин в социальной сети.