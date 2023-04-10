Уголовное дело передано в Меленковский районный суд для рассмотрения.

В Меленках пасынок убил отчима на Новый год из-за громкой музыки. Об этом сообщает прокуратура.В новогоднюю ночь мужчина и его брат отмечали праздник в доме, где проживали вместе с матерью и отчимом. В первый день 2023 года парень включил музыку, а отчим попросил сделать потише. Началась ссора. Злоумышленник взял кухонный нож и зарезал обидчика. Пострадавший скончался в больнице.Сначала фигурант признался в содеянном, но впоследствии попытался обставить убийство как самооборону. Однако следователи выяснили, что обвиняемый лжёт. Уголовное дело передано в Меленковский районный суд для рассмотрения.