В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы разбили посылку с химикатами. В результате случившегося три человека обратились за ..

В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы разбили посылку с химикатами.В результате случившегося три человека обратились за медицинской помощью, сообщает . Мужчина, который ожидал посылку, рассказал журналистам, что отправитель плохо запечатал химикаты.