Местные заемщики оказались далеко не самыми дисциплинированными плательщиками.

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов в 2022 году. Заемщики Владимирской области оказались далеко не самыми дисциплинированными плательщиками: регион занял 44 строчку в таблице.Согласно исследованию, доля просроченной задолженности населения Владимирской области перед банками составляет 4,39%. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения региона - 261 тысяча рублей.Отмечается, что платежная дисциплина российских заемщиков в 2022 году ухудшилась в 79 регионах. Самая низкая доля просроченных кредитов зафиксирована в Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах (около 2%), а самая высокая – в Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии (от 6,5 до 10%).