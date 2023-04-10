Как рассказали в областном минздраве, его применили при работе с двумя сотнями детей.

Во Владимире ортопедический центр внедрил новый метод лечения плоскостопия. Как рассказали в областном минздраве, его применили при работе с двумя сотнями детей.Сама операция длится порядка 15-20 минут. Пребывание в больнице занимает до четырёх дней. На реабилитацию уходит 3-4 недели. Спустя полтора года имплантат изымается малоинвазивным способом. Как мы видим, основные преимущества ноу-хау - короткий реабилитационный период и долгосрочный эффект.«Между таранной и пяточной костью через небольшой разрез под заданным углом и на определённую глубину вставляется специальный губчатый винт. Он раздвигает кости и восстанавливает свод стопы», – рассказывает заведующий травматологическим отделением больницы Гурам Чочиев.Ранее лечение плоскостопия включало использование сложных хирургических вмешательств с риском осложнений. Теперь пациенты могут вернуться к полноценной жизни с помощью минимальных инвазивных манипуляций.Добавим, что в центр специализированной медицинской помощи приезжают не только со всей страны, от Калининграда до Камчатки, но и из ближнего заурубежья.