Владимирский социальный фонд с начала года оплатил почти две тысячи родовых сертификатов. За...

Владимирский социальный фонд с начала года оплатил почти две тысячи родовых сертификатов.За ведение беременностей, принятые роды и наблюдение за новорожденными владимирские стационары и роддома получили больше двадцати миллионов рублей.Примечательно, что детей чуть больше, чем молодых мам. То есть как минимум 13 малышей родились в составе двоен или даже троен. Родовой сертификат предоставляет беременной женщине право выбрать медучреждение, в котором она будет наблюдаться до и после родов, и рожать. Сертификат могут открыть в женской консультации при постановке на учет, в самом роддоме, даже в детской поликлинике. Это делается электронно. Большинство владимирских женщин рожают в роддомах региона. Примерно 11% уезжают за подарками в подмосковные перинатальные центры.