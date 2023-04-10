12 апреля с 9:30 до 14:00 из-за работ по замене опор воздушной линии электропередачи в некоторых домах на улицах Николо-Галейская и Летне-Перевозинская будет отключено электроснабжение, а также

12 апреля с 9:30 до 14:00 из-за работ по замене опор воздушной линии электропередачи в некоторых домах на улицах Николо-Галейская и Летне-Перевозинская будет отключено электроснабжение, а также ограничено движение от дома №24 до дома 40/23 по улице Николо-Галейская. В АО «ОРЭС-Владимирская область» сообщили, что электричества не будет в домах 36-а – 40/23 ул. Николо-Галейская и