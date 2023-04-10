Совет старейшин города Владимира предложил присвоить строящемуся в рамках Рпенского проезда мосту имя князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сегодня в

Совет старейшин города Владимира предложил присвоить строящемуся в рамках Рпенского проезда мосту имя князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сегодня в администрации города состоялось очередное заседание городского Совета старейшин. Обсудили вопрос строительства Рпенского проезда и решили выйти с инициативой о присвоении строящемуся путепроводу от ул. Юбилейной до ул. Мира имени Александра Невского», –