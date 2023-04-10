Совет старейшин города Владимира предложил присвоить строящемуся в рамках Рпенского проезда мосту имя князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сегодня в
<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2023-vo-vladimire-most-cherez-rpen-xotyat-nazvat-v-chest-aleksandra-nevskogo.html" target="_blank">Во Владимире мост через Рпень хотят назвать в честь Александра Невского</a> - Совет старейшин города Владимира предложил присвоить строящемуся в рамках Рпенского проезда мосту имя князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сегодня в
[url=https://33live.ru/novosti/10-04-2023-vo-vladimire-most-cherez-rpen-xotyat-nazvat-v-chest-aleksandra-nevskogo.html]Во Владимире мост через Рпень хотят назвать в честь Александра Невского[/url] - Совет старейшин города Владимира предложил присвоить строящемуся в рамках Рпенского проезда мосту имя князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сегодня в