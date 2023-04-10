Во Владимире прошла проверка безопасной перевозки детей в автомобилях. На днях (7 апреля)...

Во Владимире прошла проверка безопасной перевозки детей в автомобилях.На днях (7 апреля) инспекторы ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру провели рейд, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Проверка проходила ранним утром на улице Диктора Левитана и проспекте Строителей.Сотрудники полиции проверяли не только наличие детского кресла, но и его крепление, соответствие возрасту ребёнка.Полицейские отметили, что большинство водителей соблюдают правила. Было остановлено 200 машин. В отношении троих водителей инспекторы ДПС составили протоколы об административном правонарушении, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Для сравнения: в марте по аналогичной статье были привлечены 35 водителей.Напомним, нарушителям грозит административный штраф - 3 000 рублей.На заметку!Официально сообщается, что ближайшие рейды (проверки) инспекторов пройдут на территории города Владимира 14, 22 и 28 апреля, но они будут направлены на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Фото: pxfuel.com