Во Владимире пьяный тусовщик не смог уйти от полицейской погони.
Пьяное ДТП с ночной погоней во...
Во Владимире пьяный тусовщик не смог уйти от полицейской погони.
Пьяное ДТП с ночной погоней во Владимире. В три часа ночи в воскресенье нетрезвый молодой человек девяносто седьмого года рождения отправился на заимствованном у друга "Мерседесе" в ночной клуб.
Сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное поведение водителя на дороге и потребовали остановиться. Однако тот решил оторваться от них и направился в Доброе. На перекрестке Добросельской и Егорова водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего вновь продолжил движение, но далеко уже уехать не смог. Как сообщают очевидцы, алкотестер показал девять десятых промилле, что соответствует примерно, бутылке водки.
(Видео ВК "Подслушано автомобилистов")