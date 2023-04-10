Во Владимире пьяный тусовщик не смог уйти от полицейской погони. Пьяное ДТП с ночной погоней во...

Во Владимире пьяный тусовщик не смог уйти от полицейской погони.Пьяное ДТП с ночной погоней во Владимире. В три часа ночи в воскресенье нетрезвый молодой человек девяносто седьмого года рождения отправился на заимствованном у друга "Мерседесе" в ночной клуб.Сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное поведение водителя на дороге и потребовали остановиться. Однако тот решил оторваться от них и направился в Доброе. На перекрестке Добросельской и Егорова водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего вновь продолжил движение, но далеко уже уехать не смог. Как сообщают очевидцы, алкотестер показал девять десятых промилле, что соответствует примерно, бутылке водки.(Видео ВК "Подслушано автомобилистов")