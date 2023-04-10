Во Владимире у водителя, который неоднократно садился пьяным за руль, конфисковали машину.
Стало...
Во Владимире у водителя, который неоднократно садился пьяным за руль, конфисковали машину.
Стало известно, что в январе текущего года водителя автомобиля «ВАЗ 21114» остановили инспекторы ГИБДД в микрорайоне Юрьевец города Владимира.
Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины превысила допустимую - более чем в 6 раз.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
Вот тогда и выяснилось, что это уже не первый случай, когда мужчина садился в таком состоянии за руль. Как оказалось, он уже был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему тогда был назначен штраф - 30 000, а также он не мог садиться за руль 1 год и 6 месяцев.
Выводы, увы, не были сделаны. В этот раз приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работам сроком на 360 часов с лишением права водить автомобиль (2 года).
Автомобиль «ВАЗ 21114» конфискован в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: pxfuel.com