Во Владимире у водителя, который неоднократно садился пьяным за руль, конфисковали машину. Стало...

Во Владимире у водителя, который неоднократно садился пьяным за руль, конфисковали машину.Стало известно, что в январе текущего года водителя автомобиля «ВАЗ 21114» остановили инспекторы ГИБДД в микрорайоне Юрьевец города Владимира.Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины превысила допустимую - более чем в 6 раз.От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.Вот тогда и выяснилось, что это уже не первый случай, когда мужчина садился в таком состоянии за руль. Как оказалось, он уже был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему тогда был назначен штраф - 30 000, а также он не мог садиться за руль 1 год и 6 месяцев.Выводы, увы, не были сделаны. В этот раз приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работам сроком на 360 часов с лишением права водить автомобиль (2 года).Автомобиль «ВАЗ 21114» конфискован в доход государства.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com