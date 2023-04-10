В здании владимирской школы №1 на улице Дворянской, со стены которой на учеников недавно упала штукатурка, днем 10 апреля на лестничной площадке обрушился потолок. К счастью, никто не

В здании владимирской школы №1 на улице Дворянской, со стены которой на учеников недавно упала штукатурка, днем 10 апреля на лестничной площадке обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел около 10:00. В группу ВКонтакте «Подслушано во Владимире» оперативно была выложена фотография, на которой последствия обрушения потолка под чутким руководством взрослой женщины убирают ученики.