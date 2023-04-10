К счастью, никто не пострадал.

Во Владимире в школе №1 рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал.Обрушение потолка произошло над лестницей у эвакуационного выхода. Причиной обрушения, как пояснили в мэрии, стало отслоение штукатурки.«Угроза для жизни и здоровью школьников отсутствует. Доступ к участку исключен. Сейчас управление образования проводит техническую оценку состояния помещения», – пояснили в горадминистрации.Ранее СК уголовное дело по факту падения штукатурки с фасада школы на двух детей.