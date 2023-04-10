С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184010 владимирцев.

Во Владимирской области 10 апреля выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Ковровском и Кольчугинском, 0 сл. в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гороховецком, по 2 - в Камешковском, Меленковском, Вязниковском и Петушинском, по 1 - в Суздальском, Селивановском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184010 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50932 заболевших во Владимире, 21808 - в Ковровском районе и 19985- в Муроме.