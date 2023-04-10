Во Владимирской области ФАПы стали центрами помощи всей округе. Разрешение на продажу лекарств...

Во Владимирской области ФАПы стали центрами помощи всей округе.Разрешение на продажу лекарств ФАПы получили ещё в прошлом году - у трёхсот восемнадцати сельских медпунктов есть на это лицензия. Среди них ФАП села Гатиха Камешковского района. Насколько это удобно для пациентов? Чем помогают "Волонтёры медики" фельдшерам? И когда незаживающая рана в виде кадрового дефицита начнёт затягиваться? Узнала Мария Городская.- Движение у нас здесь очень такое, тяжёлое, ездить в Камешки - 2 раза в неделю у нас автобус. А здесь у нас они могут сразу необходимое купить.И не дороже, чем в аптеке. Альфия РогозА показывает медикаменты, которые есть в ФАПе. Для продажи и экстренной помощи - в регионе идёт налаживание торговли лекарствами в фельдшерско-акушерских пунктах.Альфия Рогоза, акушер-гинеколог ФАПа (с.Гатиха):- Они заказывают, и мы вот это всё привозим им. Экстренку привозим - корвалол, валидол, от температуры, противовирусное, противокашлевое. Вот такое всё. Недорогое лекарство привозим, что можем назначить сразу - как помощь первой необходимости, здесь они её получают.Жителей в окрУге - почти полторы тысячи человек. Сейчас Альфия, акушер-гинеколог с сорокашестилетним стажем, заменяет фельдшера - тот на больничном. Радуется - в новеньком ФАПе и тепло, и вода есть, но сетует - рук не хватает. График непростой. Общий приём - с 8 до 12. С 12 до двух - работа по вызову.Альфия Рогоза, акушер-гинеколог ФАПа (с.Гатиха):- Но если экстренный вызов, я закрываю ФАП, пишу объявление, что ушла на вызов. С 12 до двух у нас вызовы.- Каждый день?- Каждый день. У нас и новорожденные дети есть, и старики, и инвалиды - ко всем надо успеть. Молодёжи не хватает. Нам бы на пенсию, а молодёжи нету.Эту боль тридцать третьего региона пытаются смягчить "Волонтёры-медики" - приезжают в ФАП, помогают хоть немного разгрузить врачей. Пять студентов-медиков из Владимирского базового медколледжа наводят порядок, помогают на приёме.Дмитрий Козлов, координатор владимирского регионального отделения "Волонтёры-медики":- Относительно той ситуации, которая у нас происходит в регионе, не самая, так сказать перспективная в отношении медицинской сферы. И решили помочь и региону, и жителям, чтобы они получили своевременную и качественную медицинскую помощь.Но такие трудовые десанты ситуацию не изменят. Если младшего медперсонала в регионе в целом, достаточно, то по врачам нехватка -около девятисот специалистов. С открытием медицинского факультета во Владимире, это должно произойти уже этим летом, должен начаться долгожданный процесс регенерации.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".