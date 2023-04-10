Во Владимирской области главным врачам госучреждений запретят работать в частных клиниках. В...

Во Владимирской области главным врачам госучреждений запретят работать в частных клиниках.В регионе 33 государственная медицина проигрывает конкуренцию за врачебные кадры частным клиникам, фактически признал министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов в хоже своей большой пресс-конференции. Кроме того, В частности, в регионе сейчас работают 70 государственных меучреждений и свыше 600 - частных.Разумеется это создает конфликт интересов - работать врачу в полную силу в госструктуре или поберечь себя для подработки в частной клинике. Положение обостряют ситуации, когда есть проблемы с выплатами надбавок медикам,о чем "Вести" регулярно сообщают.- Главврач, не обеспечивающий возможность для коллектива получить более высокую зарплату, должен поменяться, - заявил Осипов. - Мы будем требовать от главврачей и их заместителей, чтобы они не совмещали работу в частных клиниках, иначе возникает определенная коррупционная составляющая.В то же время региональный министр медицины сообщил, что заработные платы в отрасли существенно разнятся даже по по муниципалитетам.- Например, Ковров на начало 2022 года на 30 процентов отставал от Владимира! Это обоснованно вызывает переток кадров. В прошлом году мы сосредоточились на выравнивании уровней дохода врачей и среднего медперсонала между крупнейшими агломерациями – Ковровом и Владимиром, подтянули их максимально. То же самое делаем по Александрову, Киржачу и Петушкам, которые граничат со столичным регионом. Дело за главврачами, которым необходимо обеспечить выполнение «дорожной карты», в том числе путём увеличения объёмов оказываемой медицинской помощи, – отметил Артём Осипов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области