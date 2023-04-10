Артём Осипов в очередной раз поднял тему зарплат медиков.

Во Владимирской области главврачам запретят работать в частных клиниках. Об этом рассказал министр здравоохранения Артем Осипов.Он в очередной раз поднял тему зарплат медиков. В целях борьбы с кадровым дефицитом и в попытке избежать оттока врачей, минздрав планирует выравнивание окладов медработников районов с зарплатами во Владимире.«Мы много говорим о конкуренции за медицинские кадры с Москвой, Московской областью, другими регионами. Меньше – о том, как выстроена зарплатная политика внутри субъекта. Проанализировали: заработные платы в отрасли существенно разнятся по районам. Ковров на начало 2022 года на 30% отставал от Владимира. В прошлом году мы сосредоточились на выравнивании уровней дохода врачей и среднего медперсонала между крупнейшими агломерациями – Ковровом и Владимиром, подтянули их максимально. То же самое делаем по Александрову, Киржачу и Петушкам, которые граничат со столичным регионом. Дело за главврачами, которым необходимо обеспечить выполнение «дорожной карты», в том числе путём увеличения объёмов оказываемой медицинской помощи», – отметил Артём Осипов.Аналогичная кампания по выравниванию заработных плат сотрудников проведена по службе скорой медицинской помощи.«Фельдшер станции СМП во Владимире выполняет ровно ту же работу, что в Муроме, Петушках, Александрове, а значит, и его труд должен оплачиваться так же. Алгоритм расчёта зарплаты должен быть единым для всех больниц», – подчеркнул министр.Артем Осипов добавил, что в целях повышения эффективности работы больниц скоро некоторые главные врачи вообще могут покинуть свои посты.«Для этого же мы будем требовать от главврачей и их заместителей, чтобы они не совмещали работу в частных организациях, иначе возникает определенная коррупционная составляющая», - заключил глава минздрава.Добавим, что в 33-ем регионе работает 70 государственных медучреждений и более 600 частных клиник.