Во Владимирской области кабаны вышли на Тропу могучего зубра. С началом весны в...

Во Владимирской области кабаны вышли на "Тропу могучего зубра".С началом весны в Клязьминско-Лухском заказнике прекращаются экскурсии по "Тропе могучего зубра", а с началом половодья животные (и люди) вообще оказываются отрезаны от большой земли.Но это не мешает обитателям проводить интересные экскурсии друг для друга, рассказывают сотрудники Клязьминско-Лухского заказника. По экомаршруту своих сородичей - кабанов - теперь водит старый секач. Видео, на котором вепрь топчется у информационных стендов и ждёт, когда к нему подойдёт молодняк, опубликовал "Клязьминско-Лухский заказник".Как видно, юных поросят отвлекла еда. Мохнатый экскурсовод разозлился - и отправился искать новую, более внимательную группу.(Автор видео: М.А. Сергеев)