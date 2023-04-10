Во Владимирской области Меленковский районный суд рассмотрит дело об убийстве. Как сообщает...

Во Владимирской области Меленковский районный суд рассмотрит дело об убийстве.Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, в Новый год (31 декабря) два брата отмечали праздник в одном из домов города Меленки. Жили они вместе с матерью и отчимом.В какой-то момент, когда из комнаты мужчин «гремела» музыка (это было 1 января), семья попыталась сделать им замечание. Отчим попросил сделать громкость тише, но получил сопротивление.«Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял кухонный нож и нанес им потерпевшему один удар в живот...» - сообщает пресс-служба прокуратуры.Пострадавший был доставлен в «Муромскую городскую больницу № 3». 14 января 2023 года он скончался. Официальная причина смерти — перитонит, который возник в результате колото-резаной раны.Известно, что в ходе следствия нападавший изменил свои показания. Если изначально он сознался в случившемся, признал свою вину, то после смерти отчима заговорил о самообороне. Мол, это была лишь защита. В качестве доказательств мужчина использовал медицинское заключение о закрытом переломе ребра, кровоподтеке и ушибе мягких тканей на левой боковой поверхности грудной клетки. Как сообщает прокуратура: «… в действительности он их получил при падении в нетрезвом состоянии с лестницы несколькими днями ранее».Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд.Фото: pxfuel.com