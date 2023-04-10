Во Владимирской области муравьи досрочно вышли из анабиоза. Раньше срока из анабиоза вышли и,...

Во Владимирской области муравьи досрочно вышли из анабиоза.Раньше срока из анабиоза вышли и, пожалуй, самые безобидные представители травяной фауны. Видео, как будто бы еще сонные муравьи, раздраивают окна и двери муравейника после холодов, появилось в паблике "Береги природу! Владимирская область".Вообще муравьи никогда не спят. Просто темп жизни у них замедляется, но даже зимой, под сугробами, на глубине они передвигаются, едят запасы. Просыпаются муравьи, как правило, в середине апреля, как только сходит снег. В этом году солнце стало припекать раньше и лесные труженники досрочно взялись за дело. Весна и лето для них - время снова готовиться к зиме.