Под колесами «Мерседеса» погиб 20-летний парень. По информации дорожной полиции, автомобиль сбил пешехода на 15 километре автодороги Струнино-Площево. Трагедия случилась в ночь на

Под колесами «Мерседеса» погиб 20-летний парень. По информации дорожной полиции, автомобиль сбил пешехода на 15 километре автодороги Струнино-Площево. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, около 2 часов 10 минут. На фото с места ДТП зафиксированы пятно на асфальте и обломки иномарки. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Мерседес-Бенз» 1989 года рождения допустил