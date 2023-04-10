В его рамках все регистратуры региона объединяются в единую систему.

Во Владимирской области внедряют пилотный проект по повышению доступности записи к врачу. Об этом рассказал министр здравоохранения Артём Осипов.В его рамках все регистратуры региона объединяются в единую систему, что позволит пациенту попасть на приём к ряду узких специалистов не только в прикреплённой поликлинике. Запись будет проводиться дистанционно с помощью уже налаженных каналов – службы «122», госуслуги, сайта «33 к врачу» и приложения «К врачу».«Это в первую очередь удобство для пациентов, экономия времени докторов, повышение доступности услуг и прозрачности работы медучреждений. В электронной регистратуре будут видны расписания со слотами, и каждый сможет выбрать удобное время. Конечно, останутся ячейки и для заполнения врачами, но их будет значительно меньше. Сейчас мы настраиваем систему, минимизируем её технические и организационные ошибки», – сообщил Артём Осипов.Добавим, что привычная населению живая очередь и запись черед регистратуру также остаются.