Во Владимирской области за сутки подтверждено 58 новых случаев заболевания коронавирусом. За...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 58 новых случаев заболевания коронавирусом.За прошедшие сутки (10 апреля 2023 года) зафиксировано:14 сл. в г.Владимире,8 сл. в Гусь-Хрустальном,7 сл. в Муромском,5 сл. в Кольчугинском,5 сл. в Ковровском,4 сл. в Юрьев-Польском,3 сл. в Гороховецком,2 сл. в Петушинском,2 сл. в Камешковском,2 сл. в Меленковском,2 сл. в Вязниковском,1 сл. в г. Радужный,1 сл. в Киржачском,1 сл. в Суздальском,1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 010 случаев заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com