Во Владимирской области за сутки подтверждено 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
За...
Во Владимирской области за сутки подтверждено 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки (10 апреля 2023 года) зафиксировано:
14 сл. в г.Владимире,
8 сл. в Гусь-Хрустальном,
7 сл. в Муромском,
5 сл. в Кольчугинском,
5 сл. в Ковровском,
4 сл. в Юрьев-Польском,
3 сл. в Гороховецком,
2 сл. в Петушинском,
2 сл. в Камешковском,
2 сл. в Меленковском,
2 сл. в Вязниковском,
1 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Киржачском,
1 сл. в Суздальском,
1 сл. в Селивановском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 010 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com