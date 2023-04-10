Во Владимирской области жена смертельно ранила мужа на почве скандала из-за собаки. Заместителем...

Во Владимирской области жена смертельно ранила мужа на почве скандала из-за собаки.Заместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что вечером 31 января у себя дома в поселке Красная Горбатка она и ее муж вступили в конфликт из-за того, кто из них пойдёт гулять с собакой. Женщина взяла кухонный нож, и нанесла мужчине удар в живот, который оказался смертельным. Он скончался от повреждения брюшной аорты, сопровождавшимся массивным кровоизлиянием.Жена сама вызвала «скорую помощь», после чего побежала в соседний дом, где рассказала живущему там полицейскому о случившемся.Уголовное дело рассмотрит Селивановский райсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en